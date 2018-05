Best Western ouvre un nouvel hôtel à Rang-du-Fliers

L’hôtel de 47 chambres offre un parking gratuit, un business corner, un restaurant et un bar. Son accès est facile à seulement quelques minutes de la gare TGV de Rang-du-Fliers-Verton-Berck et à 1h30 de l’aéroport.



Chaque chambre dispose d’une salle de bain privative, équipée d’une douche à l’italienne, de produits d’accueil et d’un sèche-cheveux. Des chambres communicantes sont également disponibles pour les familles et groupes d’amis. Chacune possède une télévision à écran plat, un coffre-fort, une climatisation et un téléphone. Les différents espaces captent une connexion Wi-Fi haut-débit gratuite.



Deux salles de séminaires insonorisées et un business corner au rez-de-chaussée complètent les lieux que ce soit pour les événements professionnels ou les rendez-vous d’affaires. Notons que l'établissement dispose d'un espace de restauration qui travaille principalement à partir de produits locaux et de saison.



Best Western Hotel Le Semaphore

142 chemin du Petit Bois

62180 Rang Du Fliers

Tél. : 03 61 85 12 95