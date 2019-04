Bison Futé annonce une semaine chargée sur les autoroutes françaises

Le 1er mai tombant un mercredi, cela devrait en inciter plusieurs à partir en week-end prolongé. Le trafic sera donc dense entre le vendredi 26 avril et le dimanche 5 mai. Selon Bison Futé, le vendredi 26 avril est classé vert au niveau national et orange en Ile-De-France avec une circulation compliquée dès la fin de matinée sur les autoroutes A6 et A10.



Samedi 27 avril, si la journée est également classée verte au niveau national, l'orange sera toujours de mise en Ile-de-France. Même chose pour le dimanche 28 avril dans le sens des retours où des difficultés sont attendues sur l'autoroute A13, A10 et A6 dès le milieu d'après-midi.



Le week-end du vendredi 3 et dimanche 5 mai est classé vert au niveau national et orange en Ile-de-France, puisqu'il s'agit de la fin des vacances scolaires pour cette zone. Il est donc conseillé d'éviter de rejoindre la région après 14h et d'emprunter l'autoroute entre Rouen et Paris de 11h à 20h.