Blue Air va se poser à Paris CDG, cet hiver

Blue Air repense sa desserte de la capitale. La compagnie roumaine, déjà présente sur l'aéroport de Paris Beauvais, a prévu d'ouvrir une liaison entre Bucarest et Paris CDG à compter du 28 octobre 2018. Elle assurera 4 vols par semaine entre les deux plates-formes.



Son B737 décollera de la piste roumaine à 8h55 tous les lundi et mercredi pour se poser à Roissy à 11h05. Le retour prévoit un départ de la capitale à 11h50 pour un atterrissage à Bucarest à 15h40.



Les fréquences des vendredi et dimanche sont programmées en fin d'après-midi. L'avion s'envolera ainsi de Roumanie à 15h40 (arrivée à 17h50) et de France à 18h25 (arrivée 22h15).



Par ailleurs, Blue Air continuera de relier Bucarest à Paris Beauvais avec 3 vols par semaine lors du programme d'hiver 2018/19.