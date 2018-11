British Airways donne accès à 7 000 titres de presse

Partenaire de PressReader, le groupe souhaite offrir un accès gratuit et illimité à des publications issues de 156 pays et en 63 langues.



Pour en bénéficier, le client devra au préalable avoir réservé son vol sur le site ba.com ou bien avoir accès aux salons de la compagnie. Pour Carolina Martinoli, directrice de la marque et de l'expérience client, "A l'ère du numérique, les clients consomment l'information différemment. Nous espérons donc que cette phase de test nous aidera à mieux cerner leurs attentes."