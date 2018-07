British Airways lance une appli pour ses voyageurs fréquents

L'application The Executive Club Reward permet aux membres du programme de fidélisation de British Airways de découvrir de nouveaux moyens pour obtenir ou dépenser des Avios. La solution leur présente également des offres en fonction du nombre de points cumulés ainsi que des bons plans.Les utilisateurs de l'appli ont la possibilité d’accéder et faire des achats sur le British Airways Avios eStore, plate-forme qui permet de collecter des points en faisant du shopping auprès des partenaires du programme.Un outil indique également aux membres combien de miles supplémentaires sont nécessaires pour réserver un billet prime pour les destinations souhaitées. De plus, les clients fidèles peuvent avec l'appli voir les 5 dernières transactions effectuées, acheter des Avios ou encore consulter leurs informations.L'application est disponible sur App Store et Google Play