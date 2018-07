Enquête sur l’industrie du MICE en Afrique

Malgré de réels défis tels que l’absence d’infrastructures de type « Convention Center » ou la question du transport aérien, le marché africain (francophone) est engagé dans une dynamique favorable. Les investissements de groupes tels que Azalaï ou Radisson, ainsi que la structuration de l’écosystème (ex. CITHA : Une conférence dédiée à l’investissement touristique et hôtelier en Afrique) en sont une parfaite illustration. Mais concernant l’offre MICE en Afrique de l’Ouest et Centrale, quelle est la connaissance, la compréhension et la perception des acheteurs internationaux ? Afin d’y répondre et surtout créer des opportunités sur le marché, AFRIQUE MICE lance l’étude « Industrie du MICE, et si l’Afrique... », une démarche inédite visant à collecter des données essentielles pour l’industrie.Vous pouvez participer à cette étude en répondant à un questionnaire en ligne, en suivant ce lien Basé à Abidjan, AFRIQUE MICE est un partenaire stratégique de l’industrie du MICE, intervenant tant auprès des acheteurs, fournisseurs que des institutions. La mission d’AFRIQUE MICE est de « booster » l’industrie à travers 5 axes : La promotion · L’accompagnement et Conseil · La formation · l’emploi · l’information.[