British Airways reliera Heathrow à Marrakech en octobre

British Airways va se renforcer sur le Maroc. La compagnie qui propose d'ores et déjà 8 vols par semaine entre London Gatwick et Marrakech, a prévu de relierégalement la ville marocaine à Heathrow à compter du 28 octobre 2018.



Les décollages de London Heathrow seront programmés à 10h00 le jeudi, 9h25 le vendredi, 10h05 le samedi et 11h05 le dimanche. Les départs de la pistes marocaines sont respectivement à 14h10, 13h50, 14h15 et 15h15.



Les fréquences seront assurés avec un A320.