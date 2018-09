British Airways va relier Munich à La City en février

British Airways assurera la liaison entre Londres City et Munich avec un Embraer E190 à partir du 16 février 2019. L'appareil s'envolera de la piste londonienne située à proximité du quartier des affaires à 8h10, 13h50 et 18h40 du lundi au vendredi (arrivées à 10h55, 16h35 et 21h35).



Les décollages depuis la plate-forme bavaroise seront programmés à 6h45, 12h20 et 17h15 du lundi au vendredi (atterrissages à 7h40, 13h25 et 18h10).



Par ailleurs, la fréquence du matin sera aussi assurée le samedi tandis que les deux services de l'après-midi seront proposés aux passagers le dimanche.



Encore plus de Berlin, Genève, Prague et Dublin

La compagnie britannique a aussi prévu d'augmenter ses capacités au départ de l'aéroport de Londres City vers plusieurs destinations européennes. Ainsi, elle boostera son offre sur Berlin en proposant 18 fréquences hebdomadaires à compter du 10 novembre. A la même date, Dublin passera à 38 vols par semaine et la liaison London City - Prague deviendra quotidienne.



De plus, le transporteur poussera la ligne London City – Genève à 16 vols hebdomadaires en décembre.