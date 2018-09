IFTM : un Baromètre et des Lauriers au programme ce mercredi 26 septembre

Que s'est-il passé dans la tête des voyageurs d'affaires cette année ? Comment ont-il échangé avec leur acheteur/travel manager, quels ont été leurs difficultés, leurs outils, leur agacement ? Une chose est certaine : ils ont nettement plus voyagé qu'en 2017 !Toutes ces informations, vous les retrouverez détaillées et analysées ce mercredi 26 septembre dans le cadre des Journées Internationales du Voyage d'affaires , organisées au salon IFTM Top Resa. Le rendez-vous :Le baromètre FCM Travel SolutionsChristophe Drezet (EPSA) – Marcel Lévy (DéplacementsPros)Nous vous donnerons toutes les clés pour décrypter le marché et apporter toute la valeur ajoutée attendue par vos voyageurs! Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.La remise des Lauriers 2018 du Voyage d’AffairesQui sera la compagnie aérienne de 2018 ou qui remportera le Laurier de l'innovation et des services de l'année ? Toutes les réponses à l'occasion d'une remise de prix qui récompensera également le travel manager de l'année.18hCocktail AFTM - DéplacementsPros - IFTMSur le club Affaires