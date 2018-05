British met des Meghan et des Harry aux commandes

La compagnie britannique ne pouvait pas passer à côté de l'événement qui va mobiliser tous les médias du Royaume-Uni, ce samedi 19 mai, et si les voyageurs d'affaires fuient une capitale surenchérie, les passagers du vol BA93 du jour J à destination de Toronto - la ville où leur amour est né - sera opéré par une équipe composée uniquement de Meghan et de Harry.



Les dix membres d’équipage, deux Harry, sept Megan et une Meghan, assureront le vol qui décollera d'Heathrow à 13h10, une heure après que le couple aura dit "I Do" au château de Windsor, à seulement une quinzaine de kilomètres de l'aéroport. Le copilote, Harry Blake, sera derrière les commandes du poste de pilotage, à côté du pilote. Pas simple, reconnait Megan Horsley, directrice du service client de British Airways, qui dirigera l'équipe du BA93, déclare : " J'ai volé avec une autre Megan une ou deux fois auparavant, mais jamais sept. Du coup, nous devrons tous nous appeler par nos noms de famille pendant ce vol très spécial! ".



A bord, le Royal Crew offrira à chaque passager une bouteille de champagne Castelnau Blanc de Blanc pour accompagner une part de gâteau de mariage. Des génoises au citron et au sureau - la même saveur que le gâteau de mariage du Prince Harry et Meghan - seront par ailleurs distribuées ce jour là à tous les passagers British Airways au départ de Londres Heathrow.



Pour célébrer le couple royal, tout passager partant du Terminal 5 le jour du mariage, qui s'appelle Harry, Meghan ou Megan et leurs compagnons de voyage, seront invités au salon First de la compagnie aérienne.



Tout au long du mois de mai, les clients des vols long-courriers de British Airways pourront regarder des épisodes de la série télévisée Suits, écouter des documentaires et des podcasts sur la rencontre entre Harry et Meghan et sur l'histoire du château de Windsor. Les voyageurs qui manqueront l'événement à la télévision pourront rattraper leur retard, car une vidéo des moments les plus marquants du mariage seront disponibles sur les vols long-courriers dès le jour suivant.