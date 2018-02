Brussels Airlines chargée du long-courrier d'Eurowings

De plus en plus intégrée à Eurowings, la compagnie Brussels Airlines devrait être chargée de développer les compétences que la filiale low cost de Lufthansa ne possède pas, le long-courrier. Brussels Airlines était d'ailleurs en train de former le personnel de bord d'Eurowings pour les premiers vols intercontinentaux que la compagnie assurera à partir d'avril prochain.Selon les premières informations qui ont filtré de la rencontre entre le patron d'Eurowings et les syndicats de Brussels Airlines, inquiets du départ de leur patron et de l'avenir, tous les aspects opérationnels des vols longs courriers seront gérés depuis Bruxelles. Si les avions et le personnel navigant arboreront les couleurs allemandes, les pilotes, hôtesses et stewards seront par contre payés par la compagnie belge, qui s’occupera aussi de la maintenance par exemple.D’ici à la fin de l’année, la flotte du groupe Eurowings sera constituée de 20 avions : dix de Brussels Airlines basés à Zaventem, tandis que sept seront basés à Düsseldorf et trois à Munich pour Eurowings.