Business Travel : quelles sont les destinations les plus chères ?

A la première place, New York qui, sans surprise, reste en tête de liste notamment grâce (ou à cause) du prix à la nuitée des chambres d'hôtel. En moyenne pour un cadre en voyage d'affaires, il lui faudra débourser 799$ par jour entre le logement 4*, les repas, les transports et le taxi. Sur la seconde marche du podium, Genève (716$), devant Zurich (661$) et Washington DC (621$). Paris arrive en cinquième position (617$), suivi de Reykjavik (615$) et de San Francisco (581$).



Pour la première fois Londres n'est pas dans le top 10. La faute au Brexit ? C'est en tout cas l'hypothèse avancée par ECA : "Chaque fois qu'une annonce est faite sur le Brexit, la livre baisse. Londres pourrait devenir moins attrayante pour les entreprises, ce qui signifie que le prix des hôtels pourraient continuer de baisser".