CFF : le wifi gratuit en test à partir de 2019

Les voyageurs d'affaires ne peuvent actuellement pas surfer gratuitement sur Internet dans les trains CFF... mais cela va changer. La compagnie ferroviaire testera en 2019 un accès gratuit à Internet dans ses rames.



L'entreprise suisse explique "L’accès gratuit à Internet repose sur la bonne couverture de téléphonie mobile 3G/4G en Suisse et offre aux clients une connexion Internet plus rapide et plus fluide avec une plus grande largeur de bande qu’avec le WLAN: dans les trains, le WLAN agit comme un goulet d’étranglement, car les signaux WLAN de plusieurs utilisateurs sont regroupés et doivent être relayés sur un petit nombre de connexions dans le réseau de téléphonie mobile".



Baptisée FreeSurf CFF, la nouvelle solution permettra par ailleurs l’utilisation de la future 5G dans les trains. L'expérience sera menée à bord des InterCity pendulaires (ICN) circulant sur les lignes IC 5 et IC 51. Toutefois, seuls les clients des opérateurs Sunrise et Salt pourront y participer.



Les CFF ajoutent "Des discussions sont en cours avec d’autres opérateurs de téléphonie mobile, notamment Swisscom. Pour les clients ne possédant pas de carte SIM, par exemple les touristes, une solution hotspot mobile sera également testée" .



L’objectif est de proposer à partir de 2020 un accès gratuit à Internet dans tous les rames grandes lignes CFF.



Du réseau dans tous les tunnels en 2022

Les CFF assurent que la couverture réseau sur ses lignes atteint 97%. L'entreprise planche actuellement sur les derniers points noirs de son offre. Ainsi, tous les tunnels de Suisse bénéficieront d’une couverture réseau 4G ininterrompue à partir de 2022. Elle ajoute "En collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile, la couverture 4G sera améliorée d’ici à 2020 le long de l’axe nord-sud et dans les régions frontalières. Grâce à ces mesures, la couverture passera à 99%".



En trafic grandes lignes et en trafic régional, les CFF ont installé des amplificateurs de signal 4G et près de 140 000 prises dans plus de 1300 voitures et 150 rames automotrices. La compagnie ferroviaire suisse dotera d’ici à 2020 environ 94% des trains d’amplificateurs de signal, et environ 80% en trafic régional. De plus lors des nouvelles acquisitions et des modernisations de trains, des vitres traitées au laser présentant une meilleure perméabilité aux ondes seront installées.