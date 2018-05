CWT : au final, 9 licenciements actés

Dans un tract diffusé par FO, le syndicat regrette cette situation qui, ecrit-il " prend les salariés pour des guignols ". Faute d’avoir une réponse technologique sérieuse, CWT rétropédale. " Il y a de l’intelligence à constater que les décisions ne peuvent s’appliquer en l’état ", reconnait un cadre proche de la direction.



Les salariés restent donc pour l'heure au sein de la TMC mais dans une ambiance pour le moins démotivante. D'autant que, selon le SNEPAT FO et la CGT, cette situation ne devrait pas durer et les nuages noirs pourraient s’annoncer pour 2019. " Nous savons que la montée en puissance de la techno aura un impact fort ces deux prochaines années sur la masse salariale de la TMC ", explique un syndicaliste qui craint que CWT ne mette les bouchées double pour engager un PSE plus massif l’an prochain.