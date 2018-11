CWT déploie son offre de réservation aérienne sur mobile

Le service a d’abord été testé début 2017 avant d’être commercialisé au deuxième trimestre de 2018. La réservation de vols est en cours de déploiement dans certains des plus grands marchés du monde, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Canada, en Suisse, en Autriche, en Italie, en Australie, en Pologne, au Brésil, au Danemark, à Hong Kong, à Singapour, en Espagne, en Irlande, en Belgique et aux Pays-Bas.



Une réservation pour un vol simple ne prend pas plus de 60 secondes. D’après les premières analyses, les clients rapportent que 30 % des réservations jusque-là effectuées traditionnellement auprès des agents se font désormais sur le mobile, permettant ainsi d’économiser sur les frais d’agence. La réservation s’appuie sur les GDS (Global Distribution System) et donne accès au contenu des compagnies aériennes à bas prix, aux tarifs négociés par les clients ainsi qu’à leurs préférences aériennes. Le processus de réservation comporte un ensemble d’innovations permettant de réaliser des économies et de favoriser les réservations anticipées. Par exemple l’indicateur du « meilleur moment pour réserver », avertit les voyageurs lorsqu’une augmentation des prix est probable et recommande une période optimale pour réserver.



Autre innovation, une fonction de recherche sur 24 heures fournit aux voyageurs une liste complète d’options, notamment l’information sur les vols les moins chers en dehors de la période indiquée. L’expérience de réservation est ainsi simplifiée pour les voyageurs et les coûts sont réduits pour leurs employeurs.