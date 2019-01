California Pacific Airlines annule tous ses vols à cause d'une "pénurie de pilotes"

C'est la première défaillance de l'année 2019 dans le secteur du transport aérien. Le transporteur a été lancé il y a seulement deux mois avec des vols au départ de Carlsbad, en Californie, vers San Jose, Reno, Las Vegas et Phoenix.



La compagnie explique que la pénurie de pilotes a un impact sur ses activités. " Nous avons lutté contre cette nouvelle réalité et nous avons réussi à réduire l'impact sur nos clients jusqu'à récemment, ce n'est désormais plus possible. "



La compagnie aérienne a déclaré que tous les billets réservés pour les vols du mois de janvier seront automatiquement remboursés dans les 10 prochains jours.



Le mois dernier, déjà, California Pacific Airlines avait dû annuler plusieurs vols en décembre en raison de problèmes mécaniques.



L'entreprise a été fondée par Ted Vallas, PDG de 97 ans, et il a fallu près d'une décennie pour qu'elle prenne son envol en raison d'un long processus réglementaire.