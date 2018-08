Canicule : circulation "différenciée" lundi et mardi en Ile de France et Rhône-Alpes

Tout le bassin lyonnais est également en vigilance rouge à la pollution. La circulation est différenciée à Lyon et Villeurbanne.



Idem dans tout le département de l'Isère, à partir de ce lundi à 5h et sans indication de limite de durée, seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air peuvent rouler.



Le phénomène lié à la canicule devrait prendre de l'ampleur mardi voire mercredi et d'autres régions devraient réduire la circulation selon l'organisme Prev'Air, qui parle de pollution intense dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur, Hauts de France, Grand-Est, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté, Occitanie et Nouvelle Aquitaine.