Cathay Pacific : une escale à Tel Aviv entre Paris et Hong Kong

Les passagers de Cathay Pacific pourront choisir de passer quelques jours à Tel Aviv sans surcoût sur leur billet d’avion lors de leur voyage entre Paris et Hong Kong. Les vols entre la capitale et l’Israël seront assurés par Air France tandis que la compagnie effectuera la liaison Tel Aviv - Hong Kong.Le transporteur hongkongais, qui a inauguré en mars dernier ses premiers services vers Tel Aviv, dessert la ville israélienne 4 fois par semaine les mardi, jeudi, samedi et dimanche. Les fréquences sont assurées par un Airbus A350-900 configuré en trois classes (Économique, Économie Premium et Affaires).Les vols entre Tel Aviv et Hong Kong offrent l’opportunité, dans un sens comme dans l’autre, d’atterrir en tout début de matinée, pour une première journée complète sur place.- Le vol CX676 Tel Aviv – Hong Kong décolle d’Israël à 12h45 pour une arrivée à 05h15 le lendemain matin (heures locales).- Le vol CX675 s’envole de Hong Kong à 01h00 pour atterrir à Tel Aviv à 07h10 la même journée (heures locales).Paris (AF) Tel Aviv (CX) Hong Kong (CX) Paris, ou vice versa, à partir de :- 1 111 € TTC en classe Économique (S sur CX / E ou T sur AF)- 1 890 € TTC en classe Économie Premium (E sur CX / E ou T sur AF)- 3 669 € TTC en classe Affaires (I sur CX / Z sur AF)