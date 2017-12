Chantage à la grève pour les départs et retours de fin d'année à Orly

Les agents de piste et les bagagistes notamment sont appelés à cesser toute activité les deux principaux vendredis de départs et de retour de fin d'année, les 22 décembre et le 5 janvier. Un communiqué de la fédération nationale des ports et docks CGT évoque un combat " pour conserver nos garanties sociales collectives 20 % supérieures à celles de la Convention collective nationale TAPS (transport aérien) ", sur laquelle on souhaite les faire passer.