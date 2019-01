Charles Petruccelli, American Express GBT : "Quoi de Neuf ? Pas grand-chose…"

Charles Petruccelli : L’évolution de la relation économique entre les TMC et les clients et entre les entreprises et les fournisseurs – compagnies aériennes, hôteliers…- n’a pas changé d’un iota. La TMC, qu’elle soit régionale ou globale, vit toujours avec schizophrénie son double rôle. Elle est d’une part experte de la gestion et de l’économie de la dépense voyage d’affaires, prestataires de services, de conseils et elle réalise l’intégration de solutions auprès du client corporate qui continue de ne pas vouloir reconnaître la création de valeur… D’autre part, la TMC joue le rôle d’agence de voyages traditionnelle, apporteur rémunéré de billets d’avion et de nuits d’hôtel auprès des compagnies aériennes et des chaines hôtelières.



Du côté client, c’est normal puisque les fonctions acheteurs de l’entreprise ont toujours la main sur les négociations et la seule chose qui les intéresse est de négocier à la baisse le coût de la transaction de réservation. C’est quasiment la seule activité pour laquelle ils sont prêts à payer. Ils ne veulent pas payer pour les services complémentaires proposés : conseil, implémentation de plateformes technologiques, reporting avec consolidation des données, respect de la compliance, assistance du voyageur en cas de besoin etc. Et la TMC n’est toujours pas capable de modifier ce rapport de force, trop heureuse d’avoir ce volume à apporter aux compagnies aériennes, aux GDS et aux chaînes hôtelières, d’où la course à la taille et au volume qui entraîne la continuation de la consolidation que nous avons connue dans les années 2000.