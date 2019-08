SNCF : de bons résultats au premier semestre, 12 nouvelles rames TGV commandées

Après un printemps 2018 à la peine à cause de l’importante « grève perlée », la SNCF affiche un an après des résultats au beau fixe. Les résultats sont logiquement en hausse par rapport au premier semestre 2018, et le sont aussi par rapport aux 6 premiers mois de 2017, période sur laquelle la SNCF s’appuie principalement pour une meilleure comparaison des résultats.



Bien aidé par le TGV InOui et le TGV Ouigo, le secteur de la grande vitesse est en progression de 10,5 % par rapport au premier semestre 2017. Une tendance à la hausse qui prouve que le secteur a le vent en poupe et qui incite la SNCF à finaliser la commande à Alstom de 12 nouvelles rames TGV Océane, comme elle vient de l’annoncer. D’une capacité plus importante que les trains qu’elles remplaceront (57 places supplémentaires), ces rames, également plus confortables, seront déployées dès 2021 sur 3 lignes : Paris-Rennes, Paris-Nantes et Paris-Metz/Nancy. Cette commande s’ajoute à d’autres déjà effectuées pour tout le réseau, portant à près de 170 le nombre de nouveaux trains qui entreront en service entre 2020 et 2023.