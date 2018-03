Choice Hotels Europe étend sa toile au Royaume-Uni

Les nouveaux hôtels britanniques de Choice Hotels Europe sont situés dans les villes d’Harrogate, Bradford, Wakefield et Huddersfield, dans le Yorkshire. Ces établissements, appartenant au groupe Cedar Court Hotels, deviennent pour trois d’entre eux Clarion Collection tandis que le quatrième, celui d’Harrogate, intègre le label Ascend Hotel Collection.



Le Cedar Court Harrogate Hotel, Ascend Hotel Collection, est une propriété classée monument historique datant de 1671, située sur le site du premier hôtel de la ville dans le parc de Stray Parkland. À deux pas du centre-ville, il dispose de 100 chambres, d’un restaurant, d’un club de fitness et de six salles de réception pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes. L'hôtel a reçu le certificat d'excellence TripAdvisor. Elégant et raffiné, le restaurant Porterhouse propose des menus à base de produits locaux pour les résidents et les non-résidents.



Le Cedar Court Bradford, Clarion Hotel Collection, se trouve à moins de cinq minutes du centre de Bradford et à seulement 20 minutes de Leeds. Il propose 131 chambres, un restaurant, un club de bien-être avec piscine et l'un des plus grands centres de conférences de la région, avec 12 salles de réception adaptées aux conférences et autres événements jusqu'à 800 personnes.



Le Cedar Court Huddersfield, Clarion Hotel Collection, est idéalement situé à proximité de Huddersfield et de Halifax. L’établissement dispose de 113 chambres, d’un restaurant, d’un club de bien-être avec piscine et d’un vaste espace de 13 salles de réception d’une capacité de 400 personnes.



Le Cedar Court Wakefield, Clarion Hotel Collection, offre 149 chambres, un restaurant, un club de bien-être avec piscine et 18 salles de réception pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.



En intégrant Choice Hotels, les quatre hôtels offriront une connexion wifi gratuite aux clients et participeront au programme de fidélité Choice Privileges.