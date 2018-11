Clear a atterri au T4 de New York JFK

Clear a étendu sa présence au sein de l'aéroport de New York JFK. La société spécialisée dans les contrôles biométriques, déjà installée au sein du Terminal 2 de la plate-forme, vient de déployer des kiosques dans le Terminal 4.Grâce aux technologies biométriques, les appareils vérifient l'identité des passagers en scannant leurs iris, leur visage et leurs empreintes. Les voyageurs évitent ainsi les longues files d'attente aux contrôles.Toutefois, ce service est réservé aux membres Clear. L'abonnement coûte 15 dollars par mois. Il est aussi possible d'ajouter des membres de sa famille pour 50 dollars par an.Par ailleurs, ce n'est pas ouvert à tous. Seuls les voyageurs de nationalité américaine ou les résidents permanents de plus de 18 ans peuvent s'inscrire.Clear est disponible dans plusieurs aéroports américains comme New York La Guardia, Phoenix ou encore les salons domestiques de Delta Air Lines depuis 2017.