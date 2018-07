Commercial agences de voyages H/F

Ci dessous une fiche PDF de présentation du poste

AVIAREPSSite internet du recruteur :Intitulé du poste :Au sein d'une structure à taille humaine et une forte croissance, vous êtes rattaché(e) à la direction commerciale en charge du développement d'un portefeuille d'agences de voyages en FranceA ce titre, vossont :Assurer la promotion des produits, nouveautés et services proposés Entretenir le relationnel avec nos partenaires agents de voyage, afin de leur garantir un développement optimal et personnaliséPréparer et réaliser des plans d'actions afin d'atteindre les objectifs fixés Participations aux foires, salons, congrès, workshopDe formation commerciale / tourisme supérieure (Bac+2/3), vous justifiez impérativement d'une première expérience commerciale dans le tourisme.Dynamique, votre excellent relationnel et votre sens aigu du service sont les qualités indispensables à votre réussite.Salaire fixe + prime de performances annuelles selon atteinte des objectifs.Vous bénéficierez d'avantages sociaux : tickets restaurant, Mutuelle, véhicule de fonctionDéplacements fréquents ? Oui