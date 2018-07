Le futur Intercontinental Lyon Hotel Dieu a sa DG

Madelijn Vervoord a été nommée au poste de Directrice générale du futur InterContinental Lyon – Hotel Dieu, après avoir occupé cette fonction pendant six ans à la tête de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu.



Elle va rejoindre Lyon afin de mener à son terme un projet très similaire à celui qu’elle avait supervisé dans la Cité phocéenne : la transformation d’une partie de l’historique Hôtel Dieu de Lyon en établissement 5 étoiles. Cet établissement composé de 144 chambres et suites et d’un centre de conférences de 1.500 m2 ouvrira ses portes au premier trimestre 2019 sur les rives du Rhône, dans un édifice classé du XVIIème siècle.



Promue en février 2017 Directrice Générale Régionale d’InterContinental Hotels & Resorts pour Marseille, Bordeaux et Lyon, Madelijn Vervoord travaillait activement depuis lors, en parallèle à la direction de l’InterContinental Marseille, à l’ouverture du nouvel hôtel.



Madelijn Vervoord avait auparavant travaillé pendant huit années à l’InterContinental Paris Le Grand. Après avoir géré plusieurs départements opérationnels, elle y avait été promue Directrice de l’hôtel en 2008.



De 1990 à 2003, Madelijn Vervoord avait officié pour les plus grandes enseignes hôtelières. Originaire des Pays-Bas, elle avait fait ses débuts professionnels à New York, avant de rejoindre Paris en 1992 pour travailler au sein de différents établissements hôteliers comme le Castille Demeure Hotel.