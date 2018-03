Conseiller Voyages d'Affaires VIP

seront donc les suivantes :- Orienter et conseiller nos clients VIP dans leurs déplacements professionnels- Réserver les déplacements et s’assurer de la qualité des services offerts jusqu’au retour du client.- Assurer un service haut de gamme répondant à l’exigence de notre clientèle- Vérifier la bonne conformité des réservations en rapport avec les profils société et voyageur- Trouver et utiliser des leviers techniques permettant à nos clients d’optimiser leurs coûts- De formation supérieure, idéalement BTS tourisme, une expérience confirmée dans le secteur duvoyage d'affaires est nécessaire.- Avoir une parfaite maîtrise du GDS Amadeus (Air, Fer, location de voiture, Hôtel).- Savoir gérer la pression tout en faisant preuve d'implication et de sens du service.- Avoir une première expérience dans la gestion de clientèle- Avoir un sens commercial avéré et savoir valoriser ses actions La maîtrise de l'anglais est un plusNous souhaitons nous entourer de personnes orientées clients, pro-actives et dynamiques.Lieu de travail : Paris ou NantesInformations salariales : A déterminer selon le profilPrimes d'objectifs trimestrielles Tickets restaurant Mutuelle IntéressementDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@globeotravel.fr