Cooltra, spécialiste des deux roues, arrive en France

"L’objectif en 2018 est avant tout de faire connaître ses atouts, puis de rapidement confirmer son positionnement de leader sur ce marché"

"Extrêmement flexible, l’entreprise sait déployer rapidement des solutions pour tous types de profils, particuliers ou professionnels ayant des problématiques de mobilité".

Après s’être implantée au Portugal, en Italie, en Autriche et au Brésil, Cooltra s'installe actuellement en France à Paris, Nice, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Saint-Tropez, Grenoble et en Corse. Elle compte entre autres accélérer sa croissance dans l'Hexagone avec des offres de mobilité électrique. Dans un premier temps, elle a prévu de concentrer ses efforts vers les entreprises, avant de développer le marché de la location pour les particuliers.Le spécialiste de la location de deux-roues possède, en propre, l'une des plus importantes flottes de scooters d’Europe avec 14 000 véhicules dont 30% de scooters électriques. Cooltra dispose de ses propres ateliers de réparation et assure également le suivi de maintenance, proposant un véhicule de remplacement en cas de panne., explique Cooltra,Pour assurer son développement dans l'Hexagone, Cooltra a engagé deux experts :a rejoint l'entreprise au poste de Directeur Commercial France. Après une carrière de manager de centres de profit dans le service aux entreprises, il a dirigé pendant trois ans Scootlib, société spécialisée dans la location de scooters aux professionnels qui occupe aujourd’hui la position de n°1 en France sur ce segment.a rejoint Cooltra au poste de Directeur de la région Île-de-France. Il a débuté sa carrière en tant qu'entrepreneur, en créant à 22 ans sa startup tech à Londres, avant d’intégrer l'entreprise Petit Forestier, leader européen de la location frigorifique, pour laquelle il est rapidement devenu le directeur de la filiale de Rome et du centre de l'Italie.