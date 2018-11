Courtyard by Marriott a atterri à Luton Airport

Courtyard by Marriott Luton Airport affiche un design innovant et contemporain. L'établissement, installé à proximité de l'aéroport britannique, propose 250 chambres. D'une surface d'au moins 23m², elles revêtent une palette de couleurs naturelles avec des touches de bleu et de jaune. Elles proposent également le wifi gratuit, une télé écran plat de 55 pouces et un espace de travail.Les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition pendant leur séjour le restaurant Kitchen & Bar, une salle de sport et un parking.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l’établissement grâce à 74m² dédiés au MICE. Le plus grand des 3 espaces proposés, peut accueillir jusqu'à 30 personnes.Airport Way,Luton LU2 9LFRoyaume-UniTel : +44 7500 102156