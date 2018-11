Cvent ouvre son premier bureau à Dubaï

Cvent, l'un des leaders du marché des réunions et des événements annonce, ce lundi, l'ouverture de son premier bureau au Moyen Orient. Situé au cœur de Dubaï, le nouveau site servira de plate-forme régionale permettant à la société de servir ses clients actuels plus rapidement et de répondre à la demande croissante pour ses plates-formes de cloud événementiel et hôtelier au Moyen-Orient et en Afrique.



Dubaï est l'une des principales destinations de réunions et d'événements aux Émirats arabes unis et se classe au deuxième rang mondial des villes comptant le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles. Avec la prochaine Exposition universelle de 2020, la région s'apprête à connaître une croissance incroyable dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, offrant ainsi plus d'occasions d'attirer des groupes et des entreprises dans la région.