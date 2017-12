Daimler s'offre Chauffeur Privé

Daimler qui possède les marques Mercedes et Smart, a acheté plus de 50% des parts du VTC français Chauffeur Privé . Les nouveaux partenaires précisent dans leur communiqué commun du 21 décembre 2017 que le groupe allemand a pour projet de devenir propriétaire de la start-up à 100% d'ici 2019.Chauffeur Privé, lancé en 2011, compte plus de 1,5 million de clients et 18.000 chauffeurs. Le VTC est implanté à Paris et à Lyon ou encore en Côte d'Azur.Cette acquisition permet à Daimler de développer ses services de mobilité et de renforcer sa position sur le marché européen. Le groupe allemand possède déjà plusieurs acteurs de la mobilité comme Car2go, mytaxi et moovel.