De Toulouse à Barcelone en train

permettait la correspondance avec le TGV en provenance de Paris-Montparnasse, ce qui oblige donc à quitter la capitale en début d’après-midi si l’on veut rejoindre Pamiers. Là aussi, comme dans le Gers, on s’éloigne d’un élargissement de l’amplitude horaire pourtant souvent réclamée par les usagers

la situation de la desserte des gares de Pins-Justaret et Venerque-le-Vernet (5ème et 6ème gares de la ligne) se dégrade encore plus en contre-pointe avec un seul train vers l’Ariège depuis Pins-Justaret les après-midis, un seul train vers Toulouse l’après-midi, et seulement deux trains le matin vers l’Ariège pour Venerque-le-Vernet

la SNCF a préféré réduire l’offre ferroviaire sans même améliorer la desserte des gares de Pins-Justaret et Venerque-le-Vernet malgré que ce soient des gares périurbaines très fréquentées. De plus ces suppressions entraînent des conséquences négatives comme la perte de la correspondance d’un des TGV en provenance de Paris les plus utilisé par les Occitans ou encore la possibilité de rejoindre l’Andorre et les Pyrénées tôt le matin

Le service 2019 du Transpyrynéen est affiché, et il va entraîner de gros changements sur la ligne de l’Ariège et du Gers. Pas moins de 4 allers-retours Toulouse-Barcelone seront offerts par cette ligne, avec un renforcement de la desserte en milieu de journée, avec deux allers-retours supplémentaires.Ce train peut marquer de belles améliorations pour les voyageurs d'affaires qui décident de faire le circuit sans prendre l'avion, et notamment pour le désenclavement de l'Ariège et du Gers. En revanche le blog VoieduMidi souligne que la suppression du dernier TER en direction de l’Ariège, qui "".Le blog, particulièrement pointu sur le sujet, souligne que "". Il l'explique par "la demande de la région de fiabiliser les trains de la ligne de l’Ariège". Et "".