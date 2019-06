De nouveaux uniformes pour le personnel d’Oman Air

Oman Air a lancé ce jeudi 13 juin de nouveaux uniformes pour son personnel de cabine. Ils ont été créés par une équipe de développement interne d’Oman Air et seront progressivement présents sur toute la compagnie. L’uniforme des hôtesses de l’air comprend une robe turquoise ainsi qu’une veste de la même couleur. À l'occasion, le personnel féminin pourra également porter une robe plus foncée, avec un chapeau et un voile dorés. Les stewards porteront eux un costume foncé avec une cravate turquoise. Les directeurs de cabine porteront une veste noire et une cravate dorée. La compagnie Oman Air précise que les couleurs ont été choisies en référence à celles des paysages du sultanat d'Oman (bleu turquoise pour la mer, doré pour le coucher du soleil).