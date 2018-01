Delta et American s'entendent pour transporter leurs passagers cloués au sol

Après avoir vu leurs activités fortement perturbées par la neige ou des bugs informatiques ces dernières semaines, Delta Air Lines et American Airlines sont prêtes à se venir mutuellement en aide lorsqu'elles font face à des difficultés de ce type.



Grâce à un nouvel accord en vigueur depuis le 24 janvier, elles peuvent rebooker leurs passagers cloués au sol à cause de la météo ou d'une panne sur les vols de leur consœur. Toutefois, contrairement à un accord interligne, ce dispositif ne permet pas aux agences de réserver des voyages incluant les deux compagnies. L'envoi de clients sur les liaisons de l'autre compagnie est uniquement réalisé en cas de perturbation.



Les deux transporteurs avaient un accord de ce type jusqu'en 2015. Delta avait décidé de le supprimer car elle estimait que le nombre de passagers d'American pris en charge par ses soins était plus important que l'inverse.