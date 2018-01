Deux agents de réservation pour Aviareps

Vous évoluerez sous la responsabilité du Responsable Réservation, vous serez en charge de la réservation (prises d’appel, réservations, tarification, émission,…), de la facturation et de l’administration pour des compagnies aériennes. Vous réaliserez des cotations groupes et individuelles et vous assurerez le suivi des dossiers. Vous travaillerez en équipe et vous aurez des objectifs et des missions clairs.Vous maîtrisez un ou plusieurs GDS ainsi qu’Excel. Vous parlez Anglais, vous êtes rigoureux (se) et organisé(e). Venez rejoindre notre bureau sur les Champs-Elysées, et intégrez une équipe jeune et dynamique au service de leurs clients.CDD 6 mois - Disponibilité immédiate (Poste évolutif en CDI)Lieu de travail : Paris 75008Informations salariales : Entre 15 et 25 000 € par anDéplacements fréquents ? NonMerci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à l’attention de Mr Philippe Boucolon PBoucolon@aviareps.com et Mme Faïza Hamdi fhamdi@aviareps.com