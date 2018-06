Delta volera vers Osaka et suspendra Hong Kong au départ de Seattle

Delta Air Lines va lancer un vol direct entre Seattle et Osaka en 2019. La route sera assurée par un B767-300ER équipé de 25 sièges Delta One, 29 Delta Comfort+ et 171 places en Eco. Les voyageurs d'affaires auront accès à une connexion wifi dans cet appareil.



Les horaires de la nouvelle liaison seront dévoilés ultérieurement. Actuellement, l'aéroport japonais est accessible quotidiennement au départ de Seattle via Honolulu.



"En tant que compagnie globale de Seattle, Delta offre des services vers les destinations d'Asie les plus prisées, et un accès supplémentaire au Japon qui est important pour notre clientèle de Seattle ainsi que pour le milieu des affaires de l’État de Washington, et au-delà", ajoute Tony Gonchar, Vice-président de Delta.



A contrario de cette ouverture, la compagnie américaine suspendra sa liaison sans escale Seattle – Hong Kong le 4 octobre 2018. Elle continuera de proposer la destination au départ de la plate-forme américaine via Seoul-ICN grâce à sa partenaire de joint-venture Korean Air.