Des avions sans hublots pour Emirates

Voyager dans les airs comme à bord d'un sous-marin. Ces modèles seraient plus économiques et plus sûrs, selon les experts mais compte-tenu des réticences des passagers, aucune compagnie ne s'y est risqué jusqu'à présent.

" La suppression de trente hublots générerait une économie d'une tonne soit une réduction de la consommation de carburant d'environ 1% ", détaille au quotidien Yves Gourinat, professeur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Qui dit absence de hublots dit aussi suppression du risque qu'ils se fissurent et provoquent une dépressurisation de l'appareil.



Pas question de voyager dans l’obscurité, les passagers auront droit à d’immenses écrans géants HD sur toute la longueur de la cabine. Ces écrans virtuels retransmettront les images panoramiques de caméras installées à l’extérieur.



Aucune commande ni aucune annonce ne confirme la mise en chantier d'un avion sans hublots mais selon de bonnes sources, la compagnie Emirates y réfléchirait très sérieusement.

Dernier point - mais est-il nécessaire de le préciser ? - le cockpit,lui, est équipé de vrais fenêtres.