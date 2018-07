Le ciel et le rail italien en grève le 21 juillet

Les personnels navigants des deux compagnies aériennes Air Italy et Blue Panorama Airlines sont appelés à faire grève le samedi 21 juillet. L'action durera 24 heures. L'activité de l'aéroport de Reggio de Calabre pourrait également être perturbée. Le personnel au sol employé par la société Sacal stoppera le travail entre 00h00 et 24h00.



Le rail italien connaîtra aussi des difficultés ce week-end de juillet. Les syndicats appellent les salariés de Trenitalia, mais également de Trenord et Italo NTV, à faire grève pendant 24 heures le 21 juillet 2018 à partir de 21h.



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol ou de leur train avant leur départ.