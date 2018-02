Des bus au gaz naturel sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry

Les 7 nouveaux bus roulant au gaz nature de l'aéroport de Lyon ont été conçus et aménagés pour assurer les liaisons des voyageurs entre les parkings et les terminaux. Toutes les informations diffusées au sein des terminaux sont relayées via des écrans dans les navettes. Des prises USB sont également à disposition des passagers et des tablettes sont en libre-service pour visionner des informations pratiques ou se distraire avec des jeux vidéo



Ces véhicules sont aussi équipés d'un système embarqué de gestion de données. Il permet d’interagir en temps réel entre les navettes et le centre de commandement opérationnel. Ainsi, la trajectoire des navettes peut être corrigée à tout moment si nécessaire.



Aurélien Berthelet, directeur général de Berthelet, la société qui exploite les navettes explique : "La solution gaz naturel se prête parfaitement aux exigences du site, avec une autonomie proche des véhicules thermiques, d’au moins 600 km, tout en offrant une réponse pertinente sur le plan environnemental."



Les véhicules roulant au gaz naturel offrent jusqu’à 95 % de réduction des émissions de particules et 85 % de réduction des Oxydes d'azote par rapport au gazole. Par ailleurs, ils sont 50% moins bruyants.