Des capsules privées dans les aéroports européens à l'automne (vidéo)

Voici du nouveau dans l'univers des capsules. L’AirPod Sleeping Pod, présentée à Belgrade en Serbie le 29 mai, sera testée dans les aéroports de l'Union Européenne à partir de l'automne prochain.



Le prototype bêta de la capsule privée disposera d'un siège qui se transformera en lit ainsi que d'une connexion wifi haut débit gratuite, d’écrans tactiles, de la climatisation et des purificateurs d'air, d’un réducteur de bruit, d'une bagagerie et d'informations sur l'état des vols.



Les voyageurs d'affaires devront débourser 15€/heure pour profiter de cette nouvelle solution.



Par ailleurs, AirPod utilise la technologie blockchain, en établissant sa propre crypto-monnaie appelée APOD. L'entreprise ajoute dans son communiqué "Une phase de parrainage verra également le jour après l’année fatidique de lancement ou après l’installation de la 400ème unité. Il sera alors possible de devenir sponsor d’une unité AirPod et de percevoir, par mois, jusqu’à 80% des bénéfices générés par celle-ci ; tel un petit bien immobilier au sein de l’aéroport qui constituera un revenu passif pour ses détenteurs".