Airbnb tend la main aux hôteliers

"les clients d’Availpro, y compris les principaux hôtels indépendants et boutique hôtels, seront au centre de ce déploiement à travers l’Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne. Airbnb se concentrera sur l’intégration de ceux qui correspondent aux normes d’hospitalité définies pour offrir l’expérience et l’authenticité auxquelles les voyageurs s’attendent sur Airbnb".

Alors que les groupes hôteliers chassent de plus en plus sur les terres de la location d'hébergement à l'exemple d'AccorHotels et sa marque Onefinestay , Airbnb a fait une entorse au modèle collaboratif en se rapprochant des boutiques hôtels. Pour répondre aux besoins de ces professionnels de l'hébergement, Airbnb a noué un partenariat avec Availpro. Les établissements hôteliers qui utilisent le channel manager d’Availpro et qui répondent aux normes d’hospitalité d’Airbnb, peuvent ainsi répertorier leurs chambres sur le site américain directement à partir de la plate-forme de distribution d’Availpro.La nouvelle intégration développée conjointement par les deux entreprises permettra désormais aux hôtels de synchroniser automatiquement et en temps réel leurs tarifs et leur inventaire à partir de l’extranet d’Availpro.Le communiqué précise que