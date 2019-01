Des perturbations à Paris et en région pour ce 9ème acte des Gilets Jaunes

Le réseau RATP sera perturbé à Paris samedi 12 janvier. Si les voyageurs d'affaires souhaitent utiliser les transports en commun il faudra se renseigner au préalable. Plusieurs lignes de métros et RER sont susceptibles d'être fermées selon le déroulement de la manifestation. Sont concernées :

Ligne 1 : Station Tuilerie

Lignes 1, 8 et 12 : Station Concorde

Lignes 1 et 13 : Station Champs-Elysées Clemenceau

Lignes 1 et 9 : Station Franklin D Roosevelt

Ligne 1 : Station George V

RER A, lignes 1, 2 et 6 : Station Charles de Gaulle

Ligne 1 : Station Argentine

Lignes 9 et 13 : Station Miromesnil

Ligne 13 : Station Varenne



L'état du trafic sera mis à jour en temps réel sur le site de la RATP. Par ailleurs, il est fortement déconseillé aux automobilistes d'emprunter le rond point de l'Etoile, les Champs-Elysées et ce, jusqu'à la Concorde. Les personnes en déplacements professionnels devront probablement devoir adapter leur trajet. La vigilance est de mise, de même pour le stationnement, dans les arrondissements du 16ème, 8ème et 17ème. Pour Ecric Morvan, directeur général de la police nationale, ""nous anticipons le fait qu'on puisse revenir à un niveau de mobilisation qui se situe avant les fêtes de Noël".



A Bourges, malgré l'interdiction de manifester dans le centre-ville et dans le centre historique, les Gilets Jaunes ont annoncé maintenir leur point de rendez-vous. Des perturbations sont donc à prévoir en périphérie de la ville. Les manifestants annoncent également des actions à Rouen, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Perpignan et Reims.