Des séminaires entre océan et pinède

Le VitalParc Hôtel & Spa propose aux entreprises et aux organisateurs d’événements trois salons spacieux bénéficiant de la lumière du jour. La plus grande des salles fait ainsi 144m² et peut accueillir jusqu'à 200 personnes (disposition cocktail).Ces espaces offrent tous un équipement complet : écrans, vidéoprojecteurs, paperboard, climatisation, téléphone, pupitre, bloc-notes et crayons, bouteilles d’eau, machine express.L'hôtel abrite également 57 chambres disposant d’une terrasse et un spa de 350m². Une salle de fitness et cross fit training est à la disposition des clients. Ouverte de 7h à 22h, elle est équipée de vélos, rameur, kettlebell, sac de frappe ou encore cage de cross fit training...De plus, le chef du restaurant peut concevoir les repas du séminaire en fonction du marché du jour ou bien l’organisateur choisit les menus avant le début du séjour. Des offres végétariennes et des pauses à thème (santé & bien-être) sont également disponibles.L'établissement a aussi la possibilité de proposer des activités de team-building sur le site ou à l'extérieur comme un parcours aventure forestier, des balades en canoë ou en paddle, de la marche nordique, des visites de caves ou encore des ateliers centrés sur le bien-être (Relaxation, sophrologie,méditation pleine conscience).: à partir de 40 €/personne- Location de salle- Café d’accueil- 2 pauses– Déjeuner (hors boissons): à partir de 83 €/personne en chambre twin- Location de salle- Café d’accueil- 1 pause- 1 déjeuner (hors boissons)- 1 nuit et petit-déjeuner: à partir de 110 €/personne en chambre twin- Location de salle- Café d’accueil- 2 pauses- 1 déjeuner et 1 dîner (hors boissons)- 1 nuit et petit-déjeuneRoute du Baganais33680 Lacanau OcéanTel : 05 56 03 91 00