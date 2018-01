Dimo Software, deux forums sinon rien !

"L’Intelligence émotionnelle : quelle place dans un monde digital ?

L’intelligence du cœur, l’indispensable révolution intérieure du dirigeant

1er événement BtoB en Rhône-Alpes, le Forum Dimo Software, qui se déroulera, est dédié aux professionnels, managers et dirigeants d’entreprises. Il dresse un état de l’art des solutions de gestion et analyse les bonnes pratiques en matière d’organisation d’entreprises, au travers d’ateliers et de témoignages clients.Pour 2018, la thématique retenue est de celle qui oblige à réfléchir sur notre quotidien, devenu très technologique :". Pour répondre à cette question, c’est Christophe HAAG, professeur en comportement organisationnel à l’EMLYON Business School, créateur du premier Mooc dédié à l’intelligence émotionnelle du manager, qui viendra aborder le sujet.Autre rendez-vous, fixé par Dimo dèsà Nantes, pour aller à la rencontre des entreprises de l’Ouest de la France. Cette journée conjugue échanges, convivialité et professionnalisme. Chaque année, une thématique sert de fil rouge et fait l’objet de temps forts. 2018 n’échappe pas à la règle avec, autour de la même thématique lyonnaise, une intervention de Yves Le Bihan qui abordera "". Président de l'Institut français du leadership positif, un think & do tank, il est coach de dirigeants, conférencier et chercheur associé à la chaire Essec du changement. Diplômé de Sciences-Po Paris et d'HEC, auteur de « Le Leader positif » (Eyrolles), Yves le Bihan est à l'origine de la Nuit de l'entreprise positive à Lyon.Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la manifestation.