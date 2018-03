Dine+Go, une appli d'AirPlus pour gérer les repas d’affaires

"Déjà utilisée en Allemagne, elle permet au voyageur d'affaires de rechercher un restaurant à proximité, de payer sans avoir à attendre l'addition, de recevoir la facture sur son mobile et de la transmettre au système de notes de frais de son entreprise"

"Jusqu'à présent, la restauration qui représente pourtant 13% des dépenses des voyageurs d'affaires – selon une étude VDR sur les voyages d'affaires publiée en 2016 - est en effet le parent pauvre de la centralisation des déplacements professionnels".

"Grâce au contrôle qu'elle pourra exercer avec cette évolution technologique sur les dépenses de restauration, l'entreprise pourra en retirer les mêmes bénéfices qu'avec le paiement centralisé des voyages : un meilleur contrôle du respect de la politique voyages par les collaborateurs, de plus grandes capacités de négociation avec des prestataires restaurateurs, ainsi qu'une réelle dématérialisation des paiements et des traitements comptables"

Dine+Go va faire gagner du temps aux voyageurs d'affaires. Plus besoin d'attendre la facture ou même de la transmettre à la comptabilité. Avec l'appli, la note de restaurant des collaborateurs est automatiquement intégrée dans le logiciel de gestion de dépenses de l'entreprise qui peut alors opérer le remboursement., explique Ludovic Ciannarella, chargé du suivi de ce développement chez AirPlus International.Les travel managers profiteront également de ce nouvel outil.Par ailleurs, l’utilisateur peut, par exemple, directement importer le nom des invités et la raison du repas d’affaires, des informations qui seront directement associées à la soumission des notes de frais.estime AirPlus.Pour permettre le déploiement de l'application en France, Dine+Go a conclu un partenariat avec la start-up française Tiller Systems, spécialisée dans les solutions de gestion et d'encaissements pour les restaurants. Ce partenariat technique va accélérer l'adoption du paiement mobile via une appli dédiée aux voyageurs d'affaires. En Allemagne, le déploiement de Dine+Go a démarré à Berlin, Hambourg et Francfort.Disponible actuellement en allemand et en anglais, l'application sera également proposée en français dans le courant du mois de mai.Dine + Go a également réalisé un l ivre blanc sur la gestion des déjeuners d'affaires qui donne des conseils pour mieux optimiser les dépenses de bouche.