DoubleTree by Hilton arrive à Chengdu

Outre un accès rapide à la CEDTDZ et à plusieurs centres d'affaires, le DoubleTree by Hilton Chengdu – Longquanyi offre une localisation située à 15hm du centre-ville et à 26km de Chengdu Shuangliu International Airport.L'hôtel dispose de 394 chambres, dont 48 suites équipées d'une cuisine et d'un espace dînatoire. Les chambres font au moins 38m² et proposent tout le nécessaire aux séjours des voyageurs d'affaires, comme le wifi.Les clients peuvent également profiter de 3 restaurants, d'un centre fitness, d'une piscine couverte et d'un jacuzzi. Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans cet établissement grâce à 1530m² d'espaces dédiés répartis en 8 salles de réunion. La salle de bal fait 700m².No 88 Jin'an Rd Longquanyi DistrictChengdu, 610110ChineTel : +86-28-61009999Fax : +86-28-64156100