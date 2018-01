Mövenpick Hotels & Resorts mise sur le marché irakien et son développement. Le groupe hôtelier va ouvrir un nouvel établissement à Bassorah au cours du premier trimestre 2018. L'hôtel sera situé dans le centre de la deuxième ville d'Irak et à 25km de l'aéroport. Il proposera 152 chambres, un restaurant, un lounge, un spa, une piscine couverte et des espaces dédiés au MICE dont une salle de bal de 700m²