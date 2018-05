Du coworking à Lille

Annoncé il y a un peu plus d'un an, un espace de coworking a ouvert ses portes en fin d'année à Lille . Avec 4 formules de tarifs (Nomade et Nomade illimité sont plus particulièrement dédiés aux voyageurs d'affaires), il accueille aujourd'hui ses premiers co-workers sur un peu plus de 2000m2 en plein coeur de Lille au sein du Palais de la Bourse. Ils prennent leurs marques dans les différentes ambiances de travail : du bureau privatif en passant par la cuisine aménagée ou encore les salles de réunion, le bar à sieste et le fameux rooftop qui risque d'être très fréquenté cet été !.