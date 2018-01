Du mouvement au sein de Viparis

Pour mémoire, Viparis est le gestionnaire de sites de congrès et d'exposition, filiale de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris - Île-de-France. Pour favoriser la transversalité et la synergie au sein de l'entreprise, Michel Dessolain, Directeur général de Viparis, nomme Pablo Nakhlé Cerruti Directeur Général Adjoint, en charge des Opérations. Depuis le 1er janvier, il a la responsabilité d’un pôle opérationnel regroupant la Direction Commerciale et la Direction des Sites et des Opérations. La Direction Marketing lui reste attachée, ainsi que la Direction de la Transformation et de l’Innovation réunissant la transformation, l’innovation et le digital.Laurent Chiron et Christophe Thomas sont nommés respectivement Directeur Exécutif Division Commerciale et Directeur Exécutif Division Sites et Exploitation. Ils reportent à Pablo Nakhlé Cerruti.Laurent Chiron est en charge de l’ensemble des départements commerciaux – Grands Comptes, Congrès, Event Lab, de l’Hôtel Salomon de Rothschild, ainsi que de la cellule Solution Clients, des Ventes Directes et du Revenue Management. La direction Restauration, Médias et Nouveaux marchés lui est désormais rattachée.Christophe Thomas est en charge des directions des sites de Viparis, du Service Exposant, de la Direction Technique et Travaux, des services de la Sûreté, de la Logistique et des Achats.