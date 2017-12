Du wifi dans la poche à l'étranger

Parce que trouver un forfait internet à un prix attractif à l’étranger relève souvent du parcours du combattant, Pocket Wifi est un hotspot wifi mobile qui fournit aux utilisateurs un réseau privé. Il est conçu pour accompagner les voyageurs dans tous leurs déplacements. Ce petit modem est tout aussi léger que facile à utiliser : il se glisse dans la poche ou la valise et se fait oublier jusqu’à ce qu’on en ait besoin.Par rapport aux solutions de wifi classiques disponibles à l’étranger, Pocket Wifi est léger et très discret : il pèse moins de 100 grammes et est plus petit qu’un téléphone portable. La borne wifi de IzyWifi offre de huit à dix heures d’autonomie. Les voyageurs peuvent ainsi l’utiliser toute la journée, jusqu’à leur retour à l’hôtel. Son coût est maîtrisé: en fonction des options choisies, la location coûte entre 5 et 8 euros par jour. Elle permet ainsi d’économiser les frais d’itinérance, souvent très élevés, et évite les factures hors forfait surprises.Le matériel est compatible avec tous les terminaux wifi : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, iPods et consoles de jeux. Jusqu’à dix connexions simultanées sont possibles, pour partager la connexion avec tous les compagnons de voyage. Le Pocket Wifi offre ainsi l’accès à un réseau privé et sécurisé.Le Pocket Wifi se loue: la réservation se fait sur le site internet IzyWifi , en indiquant les dates de début et de fin de location, ainsi que le mode de livraison. Le modem est livré à l’adresse de son choix, au moins un jour avant le départ. Dans le cas d’un voyageur français se rendant à l’étranger, Pocket Wifi sera livré chez lui la veille de son départ. Le retour de l’appareil se fait par voie postale à la fin du séjour, dans une enveloppe fournie par la société.IzyWifi offre par ailleurs une option « connexion illimitée », pour 1,5 euros supplémentaires par jour. L’option de base comprend 1Gb par jour. Les paiements ont lieu en ligne, par carte bancaire, dans un espace sécurisé. Le Pocket Wifi peut être réservé et annulé gratuitement jusqu’à 48 heures avant le début de la location.