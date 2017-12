Un Chatbot et un robot pour la RATP

Les voyageurs d'affaires curieux de nouvelles technologies vont apprécier les innovations de la RATP. Ils pourront ainsi s’adresser au RATP Chatbot, disponible depuis peu sur Facebook Messenger, pour obtenir des renseignements sur les itinéraires, les horaires en temps réel ou les perturbations sur le réseau. Dans un premier temps, RATP Chatbot répond en français mais communiquera prochainement dans d’autres langues.



Par ailleurs Pepper le robot rejoindra l’agence commerciale de la Gare de Lyon à partir du 13 décembre prochain. Sa mission : accueillir les clients, les guider dans l’offre commerciale de la RATP et les renseigner sur l’environnement proche de la station (restaurants, départs des trains, location de voitures…). Malgré ses 1,20m il sait répondre en 3 langues (français, anglais et espagnol) aux questions. Il peut renseigner par exemple les clients sur la liste des pièces à fournir pour une carte Navigo, ce qui permet à la personne qui n’a pas toutes ces pièces de ne pas faire la queue inutilement.



Pour tester ses innovations, la RATP vient d’ouvrir « lafabrique.ratp » à la station République, un espace dédié aux services et à la mobilité de demain. Ce lieu multi-usages est notamment un espace digital pour découvrir les services en station, les services digitaux (les applis RATP, Next Stop Paris, Mon RERA, le site ratp.fr, le chatbot, le programme relationnel maRATP) et les services en ligne. A terme, des services ou des produits innovants proposés par des partenaires du secteur de la mobilité (des startups notamment), mais également des services commerciaux, des initiatives associatives ou des animations culturelles pourront être accueillis dans cet espace.